Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»

24.01.2021, 20:56, Новости дня

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Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих. Спасибо медперсоналу за усилия, которые они прилагают в этой пандемии», – написала она в своем Twitter.

Ранее «Спутником V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он получил первую дозу российской вакцины от коронавируса.

20 января аргентинский регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет.

Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».