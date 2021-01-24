 

Путин запланировал разговор с президентом Мексики

24.01.2021, 20:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

«Это действительно так. Разговор готовится», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Мексики сообщил, что в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет с Путиным телефонный разговор.

Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Минтруд Белоруссии объявил политические забастовки незаконными

18.07 / Сейчас все напишут, что ничем дело Вовка не кончится. Но когда аллигаторам такого масштаба портят привычную экосистему – это уже успех

07.11 / Команда Тутберидзе показала будущую звезду

26.07 / В Подмосковье стартует вторая смена форума «Территория смыслов»

07.11 / Камала Харрис показала видео, где сообщила Джо Байдену о победе

11.11 / “Восточная красавица”. Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию

09.09 / Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой

21.08 / Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

21.07 / Госдума одобрила законопроект об удаленке

01.10 / Москва предупредила Берлин о риске «обрушения отношений»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска