Путин запланировал разговор с президентом Мексики

24.01.2021, 20:56, Новости дня

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В Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

«Это действительно так. Разговор готовится», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Мексики сообщил, что в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет с Путиным телефонный разговор.

Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая.