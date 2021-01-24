Мнение: Агрессия и видеоигры, дворцовый пикет и победы школьников на олимпиадах

24.01.2021, 20:23, Разное

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1. Учёные в очередной раз подтвердили, что практически никакой связи между агрессией в компьютерных играх и агрессией в реальной жизни не существует. Во всяком случае, не у детей и не у подростков, которых чаще всего обвиняют в агрессивности из-за пристрастия к видеоиграм:

https://nplus1.ru/news/2021/01/05/aggressive-videogames

Американские ученые подвели итоги десятилетнего долгосрочного исследования с участием 500 добровольцев и пришли к выводу, что чрезмерное увлечение жестокими видеоиграми в подростковом возрасте не связано с уровнем агрессии после 20 лет. При этом у участников, интерес к жестоким играм которых был средним, но с возрастом не снижался, уровень агрессии во взрослом возрасте был все же выше. С другими показателями психического здоровья — симптомами депрессии и тревожности, а также проявлением просоциального поведения — видеоигры не были связаны вообще. Статья опубликована в журнале Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking.

Лично я нахожу это исследование важным, но всё же чересчур примитивным. Видеоигры — огромный мир, который нельзя свести исключительно к «Доке 2 Трейд». Это как если бы учёные пытались рассуждать о пользе или вреде книг, изучая привычки любителей комиксов про супергероев. Да, комиксы про супергероев, надо полагать, не наносят психике подростков особого вреда. Однако разве можно делать из этого выводы про последствия чтения депрессивных романов Достоевского?

2. Как и ожидалось, на митинги против мифического дворца Путина вышло примерно в 1000 раз меньше людей, нежели показывали цифры просмотров разоблачительного ролика на Ютубе.

Оно и неудивительно — организаторы изначально выбрали неверный формат. Выводить толпы надо на митинг за легализацию марихуаны, так как марихуану в случае успеха сможет употребить буквально каждый митингующий. Дворец же — предмет личного пользования, он должен принадлежать одному человеку. Даже если митингующие отберут здание у Роснефти или кому там оно сейчас принадлежит, сесть на трон в главном зале дворца сможет только один человек. Правильный формат «дворцовых» митингов — одиночные пикеты. Одиночный пикетчик вполне может требовать отдать дворец лично ему, это будет разумно и логично.

3. Впечатляющий список побед российских школьников и студентов на международных олимпиадах в 2020 году:

https://sdelanounas.ru/blogs/138544/

Наша молодёжь побеждает так часто, что западным странам впору уже начать обвинять Россию в каком-нибудь «интеллектуальном допинге».