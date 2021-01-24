 

“Удалось стабилизировать ситуацию”. Степанов заявил, что с 25 января Украина выходит из усиленного карантина

24.01.2021, 20:22, Новости дня
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Благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19. Об этом 24 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook. 

“Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс., то сегодня цифра составляет 18 651 человек”, – заявил Степанов.

Он отметил, что с 25 января в Украине прекращают действовать ограничения усиленного карантина.

“Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения”, – добавил министр.  

Он опубликовал инфографику с ограничениями, которые будут действовать.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/863274467548883

С 25 января после завершения “карантина зимних каникул” в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 умер.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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