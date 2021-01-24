«Вся Россия — дворец Путина»

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24.01.2021, 20:16, Разное
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Акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге — на фоне царских фасадов.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Елена Лукьянова
«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета



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