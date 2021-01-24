Мнение: Новый допинг у России

24.01.2021, 20:12, Разное

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Похоже, российские химики-фармакологи, вдохновленные успехами вакцины “Спутник”, покорили новый выдающийся рубеж – создали супердопинг на основе старого доброго озверина. Опробовали на лыжных гонках этапа Кубка Мира в Лахти: скорость у наших появилась воистину зверская, жаль, не доработали побочные эффекты. Озверевший российский лыжник Большунов сначала прямо на трассе попытался достать по мешающему ему финну лыжной палкой, а потом, уже после финиша, просто на него наехал по-пацански. В итоге всю российскую команду дисквалифицировали.

“Причиной этого решения послужило неспортивное поведение лидера нашей команды Александра Большунова. На финишной прямой финн Йони Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону соперника палкой. По окончании гонки Большунов врезался в Мяки и уронил его ” – пишет Российская Газета.

круто! С озверином мы всех победим – осталось только побочные эффекты у самогона убрать.