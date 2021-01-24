Физик Брайан Кокс: «Доказательства существования души у человека отсутствуют»

24.01.2021, 20:10, Разное

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Несмотря на то, что в научном мире достаточно часто обсуждается тема загробной жизни, достоверных доказательств существования души у человека нет. Об этом напомнил физик Брайан Кокс после изучения многочисленных исследований на эту тему.

По словам ученого, не существует такой силы, которую люди привыкли называть душой. Если бы она на субатомном уровне как-то взаимодействовала с телом человека, то наблюдались бы реакции с частицами плоти. На данный момент науке известны только четыре силы, а именно электромагнетизм, гравитация, сильное и слабое ядерное взаимодействие. Брайан Кокс говорит о том, что ни одна из них не способна объяснить концепцию существования души. Например, рука человека состоит из нейтронов, электронов и протонов. Если верить в существование души, то это должна быть какая-то другая энергия, о которой физики пока не знают.

Многие исследователи пытались найти эту пятую силу с помощью проведения сверхточных экспериментов. Однако успехом эта затея не увенчалась, поэтому исследователи предполагают существование человеческой души на фундаментальном уровне. Яркий свет и общение с мертвыми родственниками людей, которые пережили клиническую смерть, физики связывают с остаточной активностью головного мозга. Кроме этого, данное явление может быть галлюцинацией, которая возникает из-за дефицита кислорода.

Источник: topdaynews.ru