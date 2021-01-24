“Большая семья – это прекрасно”: Анна Калашникова планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери

24.01.2021, 20:10, Разное

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Популярная певица и модель Анна Калашникова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о последних событиях своей жизни. В частности, знаменитость призналась, что планирует воспользоваться услугами суррогатного материнства для пополнения в семействе.

Недавно исполнительница со своим женихом, успешным предпринимателем Иваном Семеновым, вернулись из романтического путешествия, которое они совершили в Объединенные Арабские Эмираты. В числе прочих тем влюбленная пара обсуждала в отпуске и вопрос пополнения семейства, ведь на данный момент красавица воспитывает лишь одного ребенка – пятилетнего сына Даню. “Мы хотим дочку, активно работаем над этим вопросом. Но также планируем и совместного сына. Хочу уговорить Ваню на суррогатную маму, чтобы родить и мальчика, и девочку – братика и сестричку Данечке. Большая семья – это прекрасно. Моя мам тоже мечтала о троих детишках, но у нее только я и мой брат. Поэтому внукам она будет несказанно рада”, – поделилась своими планами Калашникова.



К слову, звезда упомянула, что вместе с женихом прекрасно провела время на экзотическом курорте. Цены, по признанию Калашниковой, были поистине недешевыми, однако её спутник с успехом справился с финансовой нагрузкой. Проведя в Эмиратах целых три недели, возлюбленные успели реализовать сразу несколько памятных мероприятий: празднование первого совместного Нового года, годовщины знакомства и первого свидания, а кроме того – дня рождения Ивана Семенова.

Источник: www.starhit.ru