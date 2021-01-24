 

“Слишком амбициозная”: Анфиса Чехова в одном белье поразмышляла о превратностях женской судьбы

24.01.2021, 20:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой посредством глубокомысленного стихотворного жанра предалась размышлениям о нюансах поведения сильной женщины. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от её подписчиков.
На опубликованном в личном микроблоге фотоснимке ведущая предстала на фоне изысканного интерьера ванной комнаты перед зеркалом, одетая в весьма откровенный наряд. Последним послужило нижнее белье, состоящее из черных кружев и подкладочного слоя телесного цвета. Одеяние Анфисы Чеховой практически полностью открыло взору зрителей вид на её соблазнительные формы. Впрочем, красотка предпочла сопроводить пикантное фото вполне философскими откровениями в стихах, написанных собственноручно. “”Слишком умная, слишком амбициозная. Изменись, повернись ко мне слабой своей стороной!”. Я так много менялась, что вижу теперь осознанно: “Оставайся лишь с тем, с кем ты можешь остаться собой!” – такой тирадой украсила свой фотоснимок хозяйка аккаунта. Примечательно, что произведение она сопроводила хештегом “анфисиныстихомысли”.

Стоит отметить, что некоторая часть фолловеров, похоже, не смогла в полной мере насладиться силой писательского таланта телезвезды, поскольку всецело поглотилась созерцанием её аппетитных форм. Более того, один из подписчиков даже признался, что ощутил небывалый прилив физиологического влечения к Чеховой в момент просмотра фото. Впрочем, большинство поклонников все же по достоинству оценило старания любимицы, заявив о высоком смысле стихотворного произведения и не забыв отметить похвалами красоту писательницы. К слову, за несколько часов публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Аналитик предсказал возрождение СССР в 2021 году

10.11 / «Запредельная мерзость»: Алена Кравец посмотрела новое интимное видео Панина

20.07 / Провидец рассказал о возможности примирения Любови Успенской с дочерью

07.08 / Авиакомпания «Победа» трудоустроит своих пилотов в таксопарке

01.11 / Мнение: Реклама украинского энергопровайдера

06.12 / Беги, Вяткин, дальше

20.07 / Личное: «Просто так хотел Валя»

07.09 / Мнение: Примеры рыбалки

15.10 / Россию вновь избрали в Совет ООН по правам человека

17.01 / Возвращение «берлинского пациента»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска