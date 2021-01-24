“Слишком амбициозная”: Анфиса Чехова в одном белье поразмышляла о превратностях женской судьбы

24.01.2021, 20:10, Разное

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Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой посредством глубокомысленного стихотворного жанра предалась размышлениям о нюансах поведения сильной женщины. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от её подписчиков.

На опубликованном в личном микроблоге фотоснимке ведущая предстала на фоне изысканного интерьера ванной комнаты перед зеркалом, одетая в весьма откровенный наряд. Последним послужило нижнее белье, состоящее из черных кружев и подкладочного слоя телесного цвета. Одеяние Анфисы Чеховой практически полностью открыло взору зрителей вид на её соблазнительные формы. Впрочем, красотка предпочла сопроводить пикантное фото вполне философскими откровениями в стихах, написанных собственноручно. “”Слишком умная, слишком амбициозная. Изменись, повернись ко мне слабой своей стороной!”. Я так много менялась, что вижу теперь осознанно: “Оставайся лишь с тем, с кем ты можешь остаться собой!” – такой тирадой украсила свой фотоснимок хозяйка аккаунта. Примечательно, что произведение она сопроводила хештегом “анфисиныстихомысли”.



Стоит отметить, что некоторая часть фолловеров, похоже, не смогла в полной мере насладиться силой писательского таланта телезвезды, поскольку всецело поглотилась созерцанием её аппетитных форм. Более того, один из подписчиков даже признался, что ощутил небывалый прилив физиологического влечения к Чеховой в момент просмотра фото. Впрочем, большинство поклонников все же по достоинству оценило старания любимицы, заявив о высоком смысле стихотворного произведения и не забыв отметить похвалами красоту писательницы. К слову, за несколько часов публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com