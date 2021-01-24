Мясников призвал россиян не оправдывать лень метеозависимостью

24.01.2021, 20:06, Новости дня

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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не списывать свое плохое настроение и лень на погоду.

Он заявил, что, если человек «хандрит на погоду», это потому, что «мы просто позволяем себе хандрить». «Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление – противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, возьмите, упражнение какое-нибудь сделайте», – сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

При этом врач отметил, что у людей есть адаптационные механизмы, которые по-разному функционируют «в зависимости от изменений наружной среды».

Мясников подчеркнул, что у людей, в отличие от животных, подобные механизмы проявляются значительно слабее, а, следовательно, им невозможно дать объективную оценку.

«Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени. (…) Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы», – заключил он.

По словам специалиста, многим людям, уверенным в своей склонности к метеозависимости, стоит в первую очередь научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном».

Ранее Мясников рассказал, что образование тромбов один из сигналов, которые сообщают о наличии онкологических заболеваний.