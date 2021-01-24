Мнение: Кто устроил массовые беспорядки?

24.01.2021, 20:02, Разное

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Вчера по всей стране задержали 3296 человек, принимавших участие в акциях протеста. В ряде регионов возбуждено шесть уголовных дел. Но к слову, уголовного дела о негодяе в погонах, который в Санкт-Петербурге ударил ногой в живот женщину, до сих пор нет.

И это притом, что 54-летняя Маргарита Юдина находится в реанимации, без сознания.

Зато в том же городе на Неве уже установлен и задержан подозреваемый, который одним ударом вырубил сотрудника полиции.

Просмотрел сотни фотографий. Если кто и устроил вчера «массовые беспорядки», то это силовики.

Люди вышли на протест мирно, без оружия… Не били витрин, не переворачивали автомобилей, не двинулись штурмовать Кремль или захватывать здания Госдумы или Генпрокуратуры…

Протест был абсолютно мирным. И если бы на ту же Пушкинскую площадь Москвы не нагнали ОМОНовцев, то не было бы и стычек, это же очевидно.

Силовиков на площади никто не звал. Если называть вещи своими именами, именно они стали главными и единственными организаторами массовых беспорядков. Как в Москве, так и в других городах России.

Даже вот этот безбашенный парень, не сомневаюсь, не полез бы в драку с ОМОНом, если бы ОМОН де-факто не устроил эти самые массовые беспорядки, ринувшись разгонять мирных протестующих…

И мне страшно представить, что могло там произойти, если бы среди протестующих оказалось еще десятка-полтора горячих земляков этого парня…

Повторюсь, вчера по всей стране задержали 3296 человек. У каждого из задержанных есть родственники, друзья, знакомые. И все они узнают, что вчерашние задержания – это правовой произвол. А значит, на следующих акциях протеста людей будет еще больше. И протестовать они будут не за освобождение Навального. А против тех же массовых беспорядков, устроенных силовиками. Против беспредела, против произвола, против коррупции, за справедливость…

Фотографии отсюда, рисунок отсюда