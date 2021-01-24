Пушков: Партию “Слуга народа” надо срочно переименовать в партию “Слуги Байдена”

24.01.2021, 19:56, Разное

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Политолог рассказал, что несколько дней назад партия, основанная

украинским президентом Владимиром Зеленским, внесла в Верховную раду

законопроект о борьбе с проявлениями сексизма. По его мнению, таким образом

Украина пытается выслужиться перед Джо Байденом, который только недавно

переехал в Белый дом.

“Партию “Слуга народа” надо срочно переименовать в

партию “Слуги Байдена”, – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор пошутил, что украинцы одним законопроектом не отделаются. Так, им

придется сделать отдельные туалетные кабинки для трансгендеров и людей третьего

пола.

“Или на Украине отрицают их права? Средства на это уже внесены в проект будущего бюджета?”, – продолжил Пушков.

Также сенатор поинтересовался, что киевские власти будут делать с

правами осужденных преступников-мужчин, которые решат стать женщинами.

Отправить в женскую тюрьму или же оставить в мужской? “А ведь Байден считает

это одним из своих приоритетов”, – подчеркнул он.

Ранее Пушков сообщил, что избранный президент США уже успел разочаровать народ. По его мнению, недовольство политикой Байдена будет только усиливаться. Напомним, демократ отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. Из-за этого решения тысячи американцев потеряют работу.