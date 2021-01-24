Мнение: Признаки лжи

24.01.2021, 19:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Давно обещаю написать пост, как ложь в письмах отличить от правды.

Несколько раз мы эту тему затрагивали и скоро ею займемся. Тогда я почаще буду давать письма, где авторы врут. Пока я даю такие письма редко, только самые смешные.

Но на злобу дня хочу рассказать один из главных признаков вранья.

Когда человек врет, он озвучивает клише.

А клише отличается тем, что это сильно упрощенное и опошленное представление.

Всем, кто хоть немного в теме, клише сразу же бросается в глаза.

Чем больше вранье, то есть есть больше разрыв между реальностью человека и его выдумкой, тем более нелепо, вычурно и комично озвучивает клише человек. Он далек от темы и достраивает клише наобум.

Вот почему когда мы читаем некоторые выдуманные письма, нам так смешно.

Чем ближе реальность автора к тому, о чем он пишет, тем меньше грубых клише и меньше поводов для смеха.

Если бедная девушка пытается описать свою воображаемую шикарную жизнь, она будет описывать золотой унитаз и джакузи посреди комнаты, потому что шикарная квартира в воображении такой девушки выглядит так же как номер-люкс на путеводителе в восточной стране. Любовника своего она опишет как романтика, не вылезающего с ней из кровати, и не подумает, что в таком случае их сладкой парочке потребовался бы спонсор, зарабатывающий на всех деньги.

Это выглядело бы примерно как у Хлестакова, когда тот рассказывал о своей петербургской службе.

Помните у Гоголя?

На службу в департамент Хлестаков приходит лишь на две минуты, чтобы только отдать распоряжения.

Близко знаком со всеми хорошенькими актрисами. И с Пушкиным – на дружеской ноге.

Написал самолично много литературных произведений и все известные пьесы, которые идут в театрах.

Постоянно дает балы у себя, в самом богатом доме в Петербурге.

Когда управлял департаментом, к нему ехали одновременно тридцать пять тысяч курьеров.

Так в представлении Хлестакова выглядит жизнь большого человека. Баллы, девочки, роскошная жизнь, курьеры-курьеры со всех концов страны и никакой работы.

Именно так мечтающие о безделье представляет себе жизнь тех, кто у руля.

Гарем жен, золотые унитазы, черная икра тазиками, хорошенькие гимнастки, и дворцы с зеркальными полами.

Это и есть лучшая жизнь в представлении низшего слоя общества.

Примерно так восточные народы представляли себе рай. Рахат-лукум, кальян, гурии.

И западные тоже, например викинги. Праведники в раю пьют хмельной мёд, которым доится коза Хейдрун, жующая листья мирового древа. А ночью приходят прекрасные девы и ублажают их.

Это и есть вершина блаженства в представлении бедного человека, очень далекого от руля власти.

Дворец, золотой унитаз, девочки, шампанское, тридцать пять тысяч гурий, курьеров, гимнасток.

Тем, кто имеет о руле и власти хотя бы самое отдаленное, смутное представление, очевидно, что такие фейки – троллинг.

Даже гендир большой компании не имеет возможности летать по дворцам и расхаживать по коридорам с фужером шампанского. Это мечта ТП из Инстаграма, а не успешного бизнесмена.

И даже ТП взвоет, если ей дать дворец, но запретить хвастаться подружкам и вешать фотки в Инстаграм. Роскошь без возможности (и желания) покрасоваться теряет свою привлекательность.

Но главное, такая роскошь не совместима со сложной работой.

Для тех, кто хорошо знаком с властью и с ответственностью за власть, лучшим отдыхом является здоровый сон на жестком матрасе в хорошо проветренной комнате.

На завтрак такие люди едят полезную нежирную пищу. Ужинать стараются легко, в заботе о своем здоровье.

Никаких гор зажаренных поросят, никаких рек шампанского и тазиков черной икры.

И ничего вот этого, хлестаковского:

“Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе!”

Понты – признак неимущего класса.

Никаких гаремов, никаких юных гимнасток, делающих в постели мостик и шпагат.

Об этом мечтают бедняги, у которых хватает денег только на порно.

Люди у руля 15 часов в день работают.

Низшему сознанию недоступно понимание, что такая жизнь может быть желательной, что работа и ответственность за результат могут быть целью жизни. Оно не поверит, что кто-то может стремиться к власти не ради того, чтобы опорожняться в золотой унитаз и разжигать камин пачками денег. Низшее сознание представляет себя на месте такого человека и воображает, как оно бы раскинуло скатерть-самобранку с яствами, как перещупало бы всех девочек, начиная с 14 лет, как воспользовалось бы безнаказанностью ради свинства.

В этом суть всех проекций.

Когда человек проецирует свое скрытое желание на другого человека, он ощущает что-то вроде прозрения. Ему кажется, что это очевидно и иначе не может быть.

Как малообразованный человек не представляет себе, что можно читать учебники и научную литературу с удовольствием, а не по принуждению учителей. Так люди, ненавидящие работать, не понимают, что работа, а не отдых может быть смыслом жизни.

Все почти правители, у которых были большие амбиции, связанные со страной, были аскетами. Но народ часто видел их так, как представлял бы себя на их месте.

Помните, кто был на последнем тесте, Элиан приводит слова Аристотеля, как Пифагору народ приписывал золотое бедро и способность перемещаться по свету? Пифагор был самой влиятельной фигурой своего времени, но очень аскетичным человеком. Однако легенды о золоте Пифагора, которое он якобы где-то припрятал, волновали людей после его смерти, а “код богатства от Пифагора” до сих пор продают нумерологи.

Вранье говорит о человеке более всего, потому что описывает его мечту.

И по этой мечте можно судить о его ценностях и о его личных целях.

Друзья, у кого бывала в жизни очень сложная и важная работа с большой ответственностью?

Каким был ваш распорядок, какими были ваши приоритеты, как вы проводили выходные и отпуска?