Мнение: Продолжение бунтов в США, угнетариат и снижение дискриминации

24.01.2021, 19:34, Разное

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1. С приходом к власти Джо Байдена протесты в США даже и не подумали утихнуть. Банды левых боевиков — разрушительное и опасное оружие. Как и в случае со многими другими выкормышами американцев, главари протестов даже не подумали покорно уйти со сцены, когда их хозяева перестали нуждаться в их услугах.

Вот страшные кадры из города Такома, штат Вашингтон (не путать с городом Вашингтоном). Окружённые толпой мирных протестующих полицейские пошли на прорыв, направив свой большой внедорожник прямо на людей. На видео (если только к моменту публикации поста его ещё не удалит Ютуб) автомобиль едет прямо по упавшим на землю демонстрантам:

https://www.youtube.com/watch?v=EfXKuecFhg8

2. Трудности перевода. Термины «воук» и «воукизм» не слишком-то благозвучны для русского уха. Также не совсем понятно, как по-русски называть передовой класс этой новой западной идеологии.

Виктор Мараховский предлагает использовать термины «пострадатость» и «угнетариат» и поясняет их содержание:

https://t.me/vmarahovsky/1745

…в последнее время ведущие стильно-модно-молодёжные СМИ в России напоминают бесконечную судебно-сутяжническую хронику: активистку Лену выпустили после незаконного ареста на 10 суток, активиста Петра задержали по подозрительному обвинению, активистку Нору включили в список иноагентов, поплачем и посмеёмся над нелепостью этого.

Конечно, жизнь активистов и иноагентов в нашей стране не сладкий бубалех, и всё же в подавляющем большинстве они не топчут снег в мышиных телогрейках с мишенями на спине, а ведут видеоблоги с книжными обзорами, готовят кинофестивали при поддержке городских бюджетов и создают интегрированные медиапроекты при поддержке областных минкультов и культурных департаментов министерств и ведомств.

Возникает вопрос, откуда такая яростная сосредоточенность на пострадатости от властей.

Кажется, я нашёл ответ: эта пострадатость – отечественный извод передовой глобальной идеологии угнетённости. Её апостолы в России, соответственно – представляют собой передовой отряд мирового угнетариата.

3. Казалось бы, в США сейчас идёт настолько активная борьба со всяческой дискриминацией, что её там должно быть невероятно много – иначе из-за чего весь этот шум?

На самом же деле, традиционная дискриминация снижается. В отношении представителей расовых и сексуальных меньшинств в этом никаких особенных сомнений нет: открыто угнетать их уже давно стало для белых американцев откровенно опасным занятием, из-за которого можно быстро лишиться репутации и рабочего места.

Интересно, что в США также снижается дискриминация женщин (и, вероятно, также мужчин) при приёме на работу:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/gender/

Ученые оценили финансовые потери компаний из-за половых предпочтений при приеме на работу. Исследование, проведенное в Университете штата Орегон (США) показало, что это приводит не только к дискриминации работников, но и к общей потере производительности, а это чревато убытками, сообщает EurekAlert!.

Под гендерной предвзятостью при приеме на работу понимают предпочтение одного пола другому. За последние десятилетия ситуация улучшилась: если условные 30 лет назад гендерные предубеждения касались 4 процентов найма, то сейчас коэфициент опустился до 1 процента. Однако даже такое казалось бы небольшое число грозит дискриминацией в отношении сотрудников, кроме того, предвзятые отношения при найме могут привести к тому, что работу получит недостаточно квалифицированный сотрудник и его работа будет недостаточно эффективной.

То есть, трудоспособных американцев, угнетаемых из-за отказа в приёме на работу по половому признаку – всего лишь 1%. Возможно, численность реально угнетаемых негров, геев и трансгендеров тоже находится в рамках статистической погрешности?