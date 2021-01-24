 

SpaceX запустил на орбиту Falcon 9 с рекордным количеством спутников

24.01.2021, 19:32, Новости дня
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Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 143 спутниками. Об этом компания сообщила в Twitter.

Это рекордное количество спутников Starlink, которые выведет на орбиту один корабль. Запуск ракеты был проведен в 8:30 по времени Восточного побережья США с космодрома во Флориде.

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

В 18.51 по киевскому времени SpaceX в Twitter сообщила, что подтверждено развертывание десяти спутников.

Deployment of 10 Starlink satellites confirmed

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара. Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink, на орбите находится почти 1 тыс. спутников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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