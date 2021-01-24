 

«Роскосмос» проиграл тендер на межевание Луны малоизвестной компании из Нарьян-Мара

24.01.2021, 19:31, Разное
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Строительство российской базы на Луне теперь будет зависеть от ООО «Качгортинская курья» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированного в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) полтора месяца назад. 

Согласно российскому законодательству, строительство капитальных строений за счёт бюджетных средств возможно только на размежёванных и внесённых в Федеральный кадастр участках. Исключений для строительства на других планетах в законе нет, поэтому в сентябре Росреестр объявил тендер на межевание участков общей площадью в 270 квадратных километров на светлой стороне Луны, в районе кратера Птолемея. Начальная цена контракта – 49 миллиардов рублей. 

На конкурс заявились всего два участника – «Роскосмос» в лице дочерней компании «Лунный кадастр» и ООО «Качгортинская курья». «Роскосмос» предложил снижение цены контракта на 1 тысячу рублей. Его соперник из Нарьян-Мара предложил вдвое большее снижение и выиграл тендер. Теперь ему предстоит провести подробную геосъёмку участка лунной поверхности и вынести координаты на местность, для чего обозначить колышками более девятнадцати тысяч точек на Луне. 

Дмитрий Рогозин уже заявил, что никаких возможностей для проведения работ на Луне победители тендера не имеют, однако оспаривать результаты в ФАС «Роскосмос» не будет. Аванс в 70 процентов от цены контракта уже перечислен в Нарьян-Мар. Руководство ООО «Качгортинская курья» для комментариев недоступно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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