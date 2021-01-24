«Не качается»

24.01.2021, 19:26, Разное

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В Кремле заявили о «небольшом» количестве людей на акциях в поддержку Навального.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального вышло мало людей. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — объяснил он. (цитата по «Интерфакс»).

Песков отметил, что с уважением относится к разным точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».

Прокомментировал представитель Кремля и расследование Фонда борьбы с коррупцией* о «дворце Путина» в Геленджике. «Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — поинтересовался Песков, заявив, что при переводе слова «комната грязи» были допущены ошибки.

Отметим, что ранее в соцсетях появилось предположение, что «комната грязи», присутствующая на плане дворца в Геленджике — это неправильный перевод с английского слова «прихожая». Позже авторы расследования пояснили, что эта версия несостоятельна, так как план был опубликован на русском языке, а сам «склад грязи» расположен на цокольном этаже вдали от входа в здание.

Видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» было опубликовано на следующий день после задержания политика Алексея Навального в аэропорту Шереметьево. В тот же день суд, заседание которого прошло в отделе полиции, отправил политика на 30 суток в СИЗО. Задержание оппозиционера спровоцировало протесты по всей стране, которые прошли 23 января.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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