Мнение: Гастарбайтеры улетают, Москва тонет в снегу

24.01.2021, 19:23, Разное

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Сегодня погулял по центру Москвы – и, надо сказать, всей шкурой прочувствовал, что в Москве «стало слишком мало гастарбайтеров». Это воистину так! И это сразу видно по состоянию улиц и переулков – все завалено грязным снегом и льдом. Я как будто перенесся на десятки лет назад – причем во времена даже не Лужкова, а и вовсе «благословенного» Моссовета. То ли давно такого не было, то ли, как говорится, «к хорошему быстро привыкаешь»…

Но гулять не просто противно, а и попросту опасно – если не для жизни, то для здоровья точно. Москву сначала завалило сугробами, потом все стало бурно таять, сегодня был +1 – и кое-где чистый на вид асфальт оказывается покрыт почти незаметной корочкой льда. Я несколько раз чуть не упал, чудом удержавшись на ногах – и только подумал, как я приду и напишу, что «много раз чуть не упал» – как тут загремел уже по-настоящему, в соответствии с пословицей (вроде бы американской) «большой шкаф падает громко». У них это вроде бы про фондовый рынок – но со мной вот наяву…

Гулял-то я в районе Воронцова поля и дальше там по переулкам – а это ведь реально Центр. И вид у Москвы в такую погоду и без уборки мигом становится невероятно жалкий: то сугробы, то снежная каша, все покрыто фирменной московской слякотью. Очевидно, что просто некому всё это сгребать и убирать. Исчезли дворники – наши среднеазиатские друзья. Немудрено, что их кинулись даже завозить самолетами за счет ГБУ «Жилищник»! Но, как видим, пока бестолку. Пара самолетов в Киргизию, 500 человек привезли – этого явно маловато для 12-миллионного города.

В этом месте, понятно, возопят разные «патриоты» – мол, что и не нужно, зачем эти гастарбайтеры, в Москве якобы будут рады чистить снег «простые русские люди» и т.п., это просто им «не дают хода» (ты подумай, какая престижная работа – конечно, ее берегут для таджиков!)

Но я вот прекрасно помню Москву конца 80-х, когда я еще был студентом. Помню, как я каждую зиму пробирался в университет буквально сквозь снежные торосы – хотя учился я в старом здании на Моховой, то есть буквально – в двух шагах от Кремля. И тем не менее о ту пору дворники по всей Москве, казалось, в принципе бросили это дурацкое дело – убирать дворы. Я знал не понаслышке – у нас некоторые однокурсники работали дворниками в том же центре, им за это даже служебное жилье давали. И все, как на подбор, были сплошь глубокие интроверты, погруженные в постоянные раздумья о смысле бытия; понятно, что заниматься тяжелой физической работой со скребком им было просто недосуг, они и занятия-то посещать не очень успевали. «Поколение дворников и сторожей», что вы хотите.

Поэтому лично я крайне скептически отношусь к идее русских дворников в принципе: звучит хорошо, складно, возвышенно – но работать не будет. Ни идея, ни сами дворники. Да их и можно понять: работа дворника реально тяжелая, монотонная, грязная и плохо оплачиваемая. Русский с такой работы непременно будет или сбегать, или ею манкировать, или вовсе использовать как прикрытие для философских размышлений. Почему? Да по той простой причине, что русский в своей стране, в большом городе, он видит массу возможностей найти себе работу менее пыльную и более высокооплачиваемую.

«Русских дворников», кстати, и не было никогда: например, при проклятом царском режиме в 19 веке в качестве дворников в Москву завозили татар из глухих деревень в Поволжье, многие из которых даже по-русски разговаривать не умели (от того периода осталось много следов в художественной литературе, всякий там «дворник Мустафа» из Чехова и Гиляровского прямо как сквозной персонаж). Татарские «немые» дворники 19 века – прямой аналог дворников-таджиков в веке 21-м.

А в наше проклятое «ковидное» время на падение популярности дворницкой профессии даже среди наших азиатских друзей влияет, по всей видимости, еще и расцвет глубоко порочного, на мой взгляд, сервиса «доставки» – когда совершенно уже обнаглевшие москвичи повадились сидеть дома на диване, заказывая себе на дом не только блюда из ресторана, но даже и продукты из магазина. Если, как пишут, курьеры могут заработать при плотном графике 80 и даже 120 тысяч в месяц – понятно, что в эту сферу потянулись и работники «Жилищника». Что лучше – колоть лед за 30 тысяч или бегать с баулом за 80? Вопрос непростой, но для людей материалистического мировоззрения ответ очевиден.

В общем, процессы идут естественным чередом: рубль худеет, ковидом второй год продолжают пугать – а в результате передвигаться по городу становится всё досаднее. В целом очевидно: если в стране не начнется хоть какой-то экономический рост – былое собянинское «похорошение» быстро буквально потонет в грязи.

Аминь.

UPD. Опять пошло про “надо платить дворникам нормально”. Причем когда спрашиваешь – а сколько это “нормально” (то есть за какую сумму сам оратор пошел бы долбить снег) – обычно называют суммы типа 100-150 тыс. р. в месяц. Мне это напоминает бессмертную фразу моего университетского друга Дмитрия Яковлевича (ныне, увы, уже покойного). Когда мы (вчерашние студенты) в начале 90-х, как и весь народ, сидели без денег и были рады любой подработке, а зарплата в 300-500 баксов казалась верхом мечтаний – тогда мы как-то встретились с ним и разговорились. Д.Я. пожаловался, что никак не может найти работу, везде “смешные зарплаты”. Я спросил, а сколько ему нужно, чтобы он согласился? И тогда старый приятель мечтательно закатил глаза и протянул: “Нууу… Это зависит… Если вот совсем ничего не надо делать – тогда я, так и быть, соглашусь на две тысячи (баксов). А если еще и делать что-то надо – ну тогда, конечно, больше”.

Занавес.