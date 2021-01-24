Диетолог сообщила об опасности ежедневного употребления овсянки

24.01.2021, 19:22, Разное

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Даррен Кирби, эксперт по питанию, ранее рекомендовал употреблять овсяные хлопья по утрам взамен каш быстрого приготовления, чтобы сбросить лишний вес. Но Анжелика Дюваль, диетолог, заявила, что постоянный завтрак овсянкой может вредить здоровью и необходимости сменять ее другими продуктами.

Специалист отмечает, что не стоит употреблять овсяную кашу каждый день, а объясняется это тем, что каша из магазина считается едой быстрого приготовления, из-за которой повышается сахар в крови. Нельзя забывать и то, что подобная еда дает нагрузку поджелудочной железе. Также овсянку нельзя использовать на постоянной основе.

Чтобы завтрак принес пользу, необходимо отдать предпочтение монастырской овсянке, которую нужно готовить больше 20 минут. Этот продукт считается сложным углеводом, который медленно переваривается и не приводит к резкому скачку сахара в крови. Диетолог напоминает, что ежедневно есть такую кашу нельзя, так как для получения организму питательных веществ необходим разнообразный рацион.

Источник: nation-news.ru