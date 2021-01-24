Похудевший на 100 кг Фадеев призвал диетолога Ковалькова извиниться за клевету

24.01.2021, 19:22, Разное

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В своем микроблоге Instagram Максим Фадеев опубликовал новое видео, в котором обратился к известному диетологу Алексею Ковалькову. Похудевший на 100 килограммов продюсер призвал врача извиниться за клевету, иначе он подаст на него в суд.

Известный диетолог заявил, что Максим Фадеев похудел при помощи хирургического вмешательства. Музыкант решил прокомментировать видео Алексея Ковалькова и разобрал его на фрагменты. Специалист считает, что сбросить такой большой вес за короткий период невозможно. Кроме этого, он не верит продюсеру, который худел, ежедневно употребляя только 700 граммов теплой воды. Диетолог предостерег всех от подобного эксперимента, так как считает, что такие эксперименты над организмом чреваты опусканием почек, выпадением волос и тромбоэмбилией легочной артерии.

Алексей Ковальков убежден, что музыкант сделал абдоминопластику, чтобы избавиться от излишков кожи на руках после сильного похудения. В свою очередь, Максим Фадеев опроверг эту информацию и заявил, что под нож хирурга он не ложился. Он утверждает, что за 1,4 года сбросил более 100 килограммов, «прислушиваясь к собственному организму и ощущениям, а также основываясь на определенны медицинских знаниях». В ответ на обвинение диетолога, что у продюсера не осталось мышечной массы, Максим Фадеев снял, как он напрягает мышцу икры. Кроме этого, он пригрозил врачу сроком за нарушение врачебной этики.