“Для инфекции он крайне важен”: Ученые указали на “помощника” коронавируса внутри человеческого организма

24.01.2021, 19:22, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности проникновения коронавируса в клеточную систему человека. Выяснилось, что в организме имеется компонент, способствующий инфицированию вирусом.

Как заявили ученые, представляющие Медицинский институт Ховарда Хьюза (США), для проникновения внутрь защитной мембраны человеческой клетки коронавирус пользуется молекулой жира. В роли последней выступает холестерин, и именно его медики назвали, по сути, “помощником” зловредного патогена. Исследователи отметили, что без холестерина смертоносный вирус попросту не способен прорваться через защитный клеточный барьер и вызвать инфицирование. “Холестерин является неотъемлемой частью мембран, которые окружают клетки и некоторые вирусы, включая SARS-CoV-2. Вполне логично, что для инфекции он будет крайне важен”, – резюмировал один из авторов исследования Клиффорд Брэнгвинн.

По мнению ученых, полученная в ходе научной работы информация может иметь важное значение при разработке терапевтических курсов против COVID-19. В частности, выявление “сообщника” коронавируса объясняет, почему пациенты, которые принимают лекарства для понижения уровня холестерина, переносят заражение легче, а сроки их выздоровления ощутимо меньше.

Источник: phys.org