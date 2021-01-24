 

Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID

24.01.2021, 19:18, Новости дня
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Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan.

По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС.

Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

В РФ израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».



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