Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID

24.01.2021, 19:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan.

По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС.

Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

В РФ израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».