Мнение: Бунт Навального – итоги

24.01.2021, 19:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Что ж – вчера был тяжелый день, но можно подвести кое-какие итоги. Из хороших новостей: бунт навальнят закончился пшиком, хотя в том же Томске я сильно расстроился от количества "думающих людей". Но в целом по стране картина ясна – Навального можно сажать, причем для его же пользы. И теперь детали.

1) Оппозиция перешла все грани. Привлекать детей через Тик-Ток и подставлять их, как это было во Владивостоке – предел. Посмотрим, что будет дальше, но наша власть обычно действует методично, спокойно и надежно. Посадкам быть. Потому что к тому же тот уровень насилия, что вчера был в ряде месте – ничем нельзя оправдать.

2) К сожалению, некоторых не перевоспитать. У меня был разговор с одним знакомым, кто обиделся на мои не самые лестные слова. Что сказать, я, конечно, извиняюсь – за эту неделю я сильно перенервничал, хоть таблетки пей. Хотя мой друг вчера, другой, который на митинги не ходит, но хочет "качать власть" – вчера просто сорвался и написал мне большой текст с обличениями из серии, как мне мало платят за то, что хвалю режим. С учетом того, что он знает про меня все – сорвался не только я. Бывает.

Причем, про перевоспитать можно добавить кое-что еще. Я опять услышал вещи про "сменяемость власти", хотя больше мне понравился пункт "отмену госпропаганды". Это я чуть-чуть разберу.

Ведь, во-первых, никого из борцов никогда не смущает, что Навальный – уже больше 10 лет типа "лидер оппозиции", Зюганов – сами знаете, Венедиктов – сами знаете и так можно долго-долго перечислять. Но, конечно, это другое. И тут бесполезно приводить примеры – ребята почему-то считают, что идеал достижим. И ради этого идеала можно весь мир в труху. Никого при этом никак не могу уговорить уехать хотя бы на Украину.

Во-вторых, про госпропаганду – это просто замечательно. Да, в США ее вроде бы нет – но СНН это что? Конечно, опять – это другое. Ведь в их идеальном мире государство должно строить дороги, давать им деньги, обеспечивать медициной, образованием и не брать с них налоги. Кстати, полиция тоже должна работать бесплатно. Как это укладывается в отдельной голове каждого "критически думающего" – я не знаю. И напишу сейчас чего-нибудь – опять кто-нибудь обидется.

3) Навальному теперь сидеть – даже лучше, чем не сидеть. Уважаемый Павел Шипилин написал отличный текст, почитайте – мне добавить нечего. Проект "Навальный" теперь будет дороже в виде тушки, чем в виде живого лидера.

Но это все вы прочитаете еще не единожды у других авторов. Я же так и не понял и никто из протестующих мне не объяснит: ну, вот – победили бы они, а дальше?

В этом основная проблема. Про дальше – протестующие не слышали. Как-нибудь, что мы не разберемся, страна большая и так далее. Я знаю все эти лозунги, я был оппозиционером. И мелким балбесом я тоже был.

Вот, мне говорят – власть не дает развернуться! А Кириенко, кто поднял "РосАтом" до лютых высот – это как? Он из какой партии пришел, помните? А кто у него был в соратниках?

Если ты высокий профи и не кичишься своими политическими убеждениями – тебя пристроят. В самом хорошем смысле – государству нужны кадры.

Но протестующие хотят все, сразу, быстро. При этом чаще всего ничего не умеют. И поэтому лепят лозунги. Но лозунгами сыт не будешь – смотрите снова и снова на Украину.

Я напишу еще большой пост, дайте срок. Там будет и типичный портрет навальнят – есть и такая статистика, там будет и разбор лозунгов. Яркий пример, оппозиционеры чаще всего считают, что государство Россия не должно быть активным на внешнем контуре – дескать, это бьет по личному благосостоянию. США, Франция или Англия – как вы понимаете – это другое.

Так что, поздравляю вас друзья – первую волну хомячков мы отбили. Спасибо за терпение нашим парням, кто нас охраняет. Здоровья тем, кого вчера придурки буйные покалечили. Хороших сроков тем, кто вчера думал, что он тут власть.

Счастья вам.