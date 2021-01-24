 

Мнение: Почему затянули песнь про провал?

24.01.2021, 19:12, Разное
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального вышло мало людей.

Ну ладно Песков, ему по должности можно пороть пургу. Но удивительно, что и ЖЖ заполонили посты и толпы комментаторов про то, что вчера случился ПРОВАЛ, мол, стоило ли ходить на протест, подставляться.

Если уж и на ЖЖ налетел этот пропагандистский ветерок, в других соцсетях, видимо, уже ураган начался.

Уже сколько раз натыкался вот на эту фотографию из Санкт Петербурга о том, что никто не вышел.

Хотя на самом-то деле в Санкт Петербурге протестующие даже Невский перекрыли. И силовики ничего не могли с этим сделать. Произвол начался уже после того, как люди начали расходиться.

Мне вот интересно, почему заголосил хор про ПРОВАЛ? Это потому что кому-то стало очень страшно ? И они себя так успокаивают? Ну и заодно попросили сбацать песнь по ПРОВАЛ где только можно?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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