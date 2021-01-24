 

Проблема Асмус — не грудь! – Личное мнение

24.01.2021, 19:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Моя любимка Кристинка Асмус не унимается. На этот раз, чтобы доказать свою востребованность, плохая актриса показала грудь:


Фото: Соцсети

Кристина, мы всё уже видели! Даже лобковую кость, а не то что сиськи. У тебя есть проблема, очень хочу помочь тебе её осознать.

Проблема Асмус, как всегда в головке. Когда я пишу, что актриса после развода с Гариком стала никому не нужна, речь не только и не столько о сексе — его имеют даже дворничихи из Пензы.

Не нужно публиковать «букет от поклонника» сразу после моего поста — дело не в этом же!

Кристина путает профессиональную карьеру и писю. С чего она решила, что это — взаимосвязанные вещи?

Посмотрим на Фаину Раневскую — всем срать, была ли у неё пися. Но отчего-то Асмус ставит знак равенства между артистической карьерой и сиськами.

Нет, ну оно как бы даже понятно — формат ТНТ подразумевает пошлость. Таланта нет, можно сняться в постельной сцене. Но оттого, что ты бесталанность, ни оголённая грудь, ни пися не помогают!

Актрис с хорошей грудью — масса. Моложе, симпатичнее, веселее. Одержать победу в конкурентной борьбе за обеспеченного мужчину у Кристиночки попросту нет ни единого шанса.

Может, оттого и букеты приходится покупать самой?

Хотели бы взять в дом Кристину?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / В Будапеште вскоре стартуют съемки фильма по мотивам игры Borderlands

30.11 / Мнение: Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

03.08 / В Подмосковье пропал десятилетний мальчик

13.01 / Войска ПВО приведены в боевую готовность на фоне сообщений о возможном возвращении Навального в Россию

02.09 / Мнение: Письмо: “Спеть арию жука”

16.07 / Мнение: Чёрные социалисты против белых капиталистов

10.09 / Наташа Королева вспомнила, как у нее случился выкидыш: «У ребенка уже было сердцебиение»

22.01 / Ученые создали биосенсор для оценки заразности новых штаммов коронавируса

19.01 / Какое обручальное кольцо Александр Гилкс подарил Марии Шараповой: стоимость и другие детали

21.12 / Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска