Проблема Асмус — не грудь! – Личное мнение

24.01.2021, 19:08, Разное

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Моя любимка Кристинка Асмус не унимается. На этот раз, чтобы доказать свою востребованность, плохая актриса показала грудь:



Фото: Соцсети

Кристина, мы всё уже видели! Даже лобковую кость, а не то что сиськи. У тебя есть проблема, очень хочу помочь тебе её осознать.

Проблема Асмус, как всегда в головке. Когда я пишу, что актриса после развода с Гариком стала никому не нужна, речь не только и не столько о сексе — его имеют даже дворничихи из Пензы.

Не нужно публиковать «букет от поклонника» сразу после моего поста — дело не в этом же!

Кристина путает профессиональную карьеру и писю. С чего она решила, что это — взаимосвязанные вещи?

Посмотрим на Фаину Раневскую — всем срать, была ли у неё пися. Но отчего-то Асмус ставит знак равенства между артистической карьерой и сиськами.

Нет, ну оно как бы даже понятно — формат ТНТ подразумевает пошлость. Таланта нет, можно сняться в постельной сцене. Но оттого, что ты бесталанность, ни оголённая грудь, ни пися не помогают!

Актрис с хорошей грудью — масса. Моложе, симпатичнее, веселее. Одержать победу в конкурентной борьбе за обеспеченного мужчину у Кристиночки попросту нет ни единого шанса.

Может, оттого и букеты приходится покупать самой?

Хотели бы взять в дом Кристину?

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