 

Байдена поймали на оскорблении рабочих на четвертый день президентства

24.01.2021, 19:06, Разное
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Одним из своих первых указов президент США Джо Байден запретил строительство нефтепровода Keystone XL. Магистраль должна была обеспечивать транзит нефтепродуктов из канадских месторождений на заводы в американском штате Техас. На её строительстве настаивал экс-глава Белого дома Дональд Трамп, поскольку проект мог обеспечить рабочими местами 28 тысяч человек.

Эксперты считают, что таким образом администрация Байдена реализует свою стратегию отказа от дорогих и масштабных проектов в энергетической сфере, отдавая предпочтение “зелёным” способам транспортировки.

Однако американским гражданам эта стратегия, похоже, не понравилась. Представители международного союза рабочих Северной Америки раскритиковали решение нового главы государства. В профсоюзе подчеркнули, что этим шагом Джо Байден лишил тысячи людей хорошей, высокооплачиваемой работы. Действия американского лидера в организации расценили как “оскорбительные”.

Сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Байден не провёл в кресле президента и недели, но уже заставил народ пожалеть о своём выборе. Пушков выразил уверенность, что разочарование американцев в новой власти будет только увеличиваться, поскольку она пришла благодаря неоправданным надеждам одной половины населения и вопреки интересам другой.

“Гремучая смесь”, – резюмировал парламентарий.



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