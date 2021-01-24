Личное: “Капризы принцессы”

24.01.2021, 19:00, Разное

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Корона – устройство для вранья.

Вранье это себе, в основном. Остальным – так, для поддержки.

И у короны есть очень способов обмана.

Она умеет отрезать часть, другую наращивать, выворачивать наизнанку, помещать в другой контекст.

Все такие способы мы скоро будем разбирать.

Но сначала вот вам письмо для самостоятельного разбора.

Кто автор, можете не писать, это и так понятно.

Посчитайте, сколько раз автор и герой “часто ужинали вместе”.

И потом опишите, какая работа ведется шкатулкой автора, что происходит там с фактами.

То есть как выглядит факт, какую часть от него автор кладет в шкатулку и что дальше с этой частью происходит.

flowering_ivy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам и комментаторам за разбор моих писем:

https://evo-lutio.livejournal.com/1295160.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1306602.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1308796.html

С мужчиной из последнего письма я продолжаю общаться. Сейчас возникла ситуация и я не знаю, как правильно мне поступить. Надеюсь, мне повезет, и письмо попадет на разбор.

Мне 43, в разводе, 2 детей. Ему 48, тоже в разводе, сын живет с мамой в другом городе, сам несколько лет назад переехал в мой город. Познакомились на Тиндере. Живем рядом, в 5 минутах езды на машине. Есть общие интересы: велик, рисование. Он классный, сильный, спокойный. Дома у него очень хорошо, сам следит за порядком, готовит обалденно. Причем и процесс готовки обалденный, и результат. Мы часто ужинаем вместе. Он готовит, а я стараюсь хоть чуть-чуть помочь. У меня всегда ощущение, что прикасаюсь к чему-то прекрасному. Он творческий человек, помимо рисования еще поет, пишет стихи. Хотя внешне – крупный брутальный мужчина.

Мы встречаемся раз или два в неделю, когда у меня появляется свободное время. Проводим вместе вечер у него дома. Он обычно нежен со мной. У меня ощущение, что он как будто с хрупкой вазой со мной обращается. Не знаю, как правильно это описать. Но как будто он немного напряжен и боится обидеть. Еще говорил, что в его городе женщины совсем другие, что они попроще и говорят грубее.

В остальное время общаемся в чате. Но не часто, не весь день на связи. Обычно один-два активных разговора в день на 20-30 минут. Он сейчас без постоянной работы, поэтому часто дома большую часть дня. И когда я пишу, он быстро заходит в чат и остается онлайн после ответа. Я раньше всегда общалась иначе, всегда на связи, но с большими перерывами между сообщениями, не ждала, что мне сразу же ответят. Увидев это, я тоже перешла на такой формат общения.

Чаще первая пишу я. Обязательные доброе утро и спокойной ночи. Когда пару раз забыла написать, он всегда писал «где мое доброе утро?». Но в целом я сейчас активнее в переписке, что-нибудь рассказываю. И последнее время я вижу, что его стало немного напрягать общение в чате. Что он заходит и остается онлайн, хотя ему это не удобно, и отвечает, пока я сама не попрощаюсь.

В декабре, когда мы начала встречаться, наше онлайн-общение было примерно одинаковым. На Новый год я уехала на 2 недели со своими на дачу, а к нему приехал его сын и с мамой, его бывшей подругой. Я не знала, какие между ними отношения, что будем с нашими отношениями после. Поэтому перестала практически писать ему. Но он сам стал писать, и с каждым днем все чаще и больше. Сначала просто общались, потом все больше «скучаю», «поцелую так», «умираю как хочу». Присылал мне песни про любовь, делал для меня сердечки. Сначала я тоже писала, что очень скучаю, но потом, когда пошли просьбы фоток или вирта, написала, что так не хочу, что жду встречи и хочу быть рядом по-настоящему. Он попросил простить его, что он скучает и мечтает. Но после перестал так писать, и вообще стал писать меньше, общаемся на общие темы.

Последнее время я попробовала давать больше внимания ему в переписке. Но видимо ему это не нужно, поэтому и получила несколько резких реакций. Я встаю рано и позавчера мое доброе утро его разбудило:

Я: Доброе утро солнышко

Я: Как плов?)

Он: Ты ранняя гаденькая птичка..!

Он: Плов хорош

Он: Доброе

Я: Какая птичка?)))

Я: Я тебя разбудила(?

Он: 💋

Я: прости((

Больше в тот день не общались. Я не знала, как правильно себя вести. Конечно, решила, что больше рано писать ему не буду. На следующий день тоже написала Доброе утро, но уже значительно позже. Он ответил Доброе. Днем, когда появилось свободное время за чашечкой чая, написала ему, немного поболтали. Обсудили митинг, картины, фильм Модильяни. Он прислал пару ответов аудио, я ответила:

Я: Люблю твой голос) соскучилась

Он: Лови свежак из прошлого века (прислал свою песню)

Я: 😍😍😍

(Через пару часов.)

Я: Как твой суп?

Я: У меня рыбка (фотка)

Он: Суп на славу

Я: ))

Он: Смотрю футбольчик, ты мне без надобности

Он: )

Я: Хорошо

Он: 💋

(Через пару часов.)

Он: Мы победили!

Он: Как твоя рыбка?

Я: обалденная получилась) очень нежная

Я: рада, поздравляю)

(Немного пообщались про футбол.)

Я: Спокойной ночи

Он: Спокойной, моя-моя

Я: Твоя

Я сильно среагировала на его «ты мне без надобности». На форму, суть то нормальная. Смотрит человек футбол и просит не мешать. И я не понимаю, что это, и поэтому не знаю, как дальше правильно себя вести. Конечно, снизила активность в чате. Но что дальше я не знаю.

Это падение СЗ и прикрывание границ? А все мои доводы против – диалог с короной? Тогда мне лучше сделать несколько шагов назад. Он КСЖ, а я не готова быть верной собачкой, прибегающей когда ему захотелось пообщаться.

Может это просто он грубоват, и первое время сдерживался, а сейчас расслабился, и это нормальная манера общаться для него? Тут шаги назад (кроме уменьшения общения в чате) наверное не уместны, но я не смогу нормально общаться с такими выражениями. У меня не много опыта общения с мужчинами, может быть это нормально и моя реакция – капризы принцессы?

Или это реакция на мои выходы из границ в общении, и, если я их уберу, ситуация наладится? Как правильно общаться в чате с КСЖ?

Спасибо Вам за блог, книгу и все знания, которыми Вы делитесь. И даете возможность сделать себя и свою жизнь лучше.