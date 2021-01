Ударил соперника палкой. Сборную РФ дисквалифицировали после скандала на Кубке мира по лыжным гонкам

24.01.2021, 18:43, Новости дня

24-летний российский лыжник Александр Большунов 24 января на финише эстафетной гонки на Кубке мира по лыжным гонкам, которые проходят в финском городе Лахти, ударил палкой представителя сборной Финляндии Йони Мяки. Видео инцидента в Twitter опубликовал шведский журналист Патрик Бексель.

“Большунов сперва ударил Йони Мяки, а после финиша сбил его”, – написал Бексель.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0

— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

Большунова дисквалифицировали, а результат российской сборной был аннулирован. Об этом сообщил сайт Международной федерации лыжного спорта.

Победителями гонки стали норвежцы, они преодолели дистанцию за один час семь минут 56,8 секунды, вторыми финишировали финские спортсмены, третьими были россияне, но из-за аннуляции их результата третье место заняла сборная Швейцарии.

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал, что руководство Федерации лыжных гонок России намерено опротестовать решение о дисквалификации. Об этом сообщил российский канал “Матч ТВ”.

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев назвал поведение Большунова неподобающим.

“Обратите внимание, финн в борьбе за второе место чуть-чуть смещается – это стиль Мартена Фуркада, кстати, который последние года два так в биатлоне выступал. И Большунов палкой бьет фактически два раза соперника еще до финиша, проигрывая борьбу за серебро. После финиша Большунов врезается в финна, валит его с ног… Это, конечно, очень неподобающее поведение со стороны российского спортсмена”, – отметил он в эфире телеканала.

Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

