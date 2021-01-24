Мнение: Дежавю с оправданиями

24.01.2021, 18:36, Разное

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Ожидаемое дежавю.

Прямо как в Белоруссии, на следующий день после протестов последовала серия роликов с оправданиями от вчерашних участников митингов, которых были задержаны по итогам тех или иных нарушений. Все как обычно – не знал, не хотел, не понимал.

https://twitter.com/publikatsii_ru/status/1353254747889950726 – еще один

И даже оправдания в стиле Белоруссии. Хоть бы какое-то разнообразие, но нет.

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