“Повышение есть”: Вирусолог отреагировал на информацию о высокой смертности от нового штамма коронавируса

24.01.2021, 18:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский врач-вирусолог Анатолий Альштейн недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о присущей новому штамму коронавируса повышенной смертности. По мнению медика, ситуация является неоднозначной.

Вирусолог сразу оговорился, что является сторонником точки зрения, подразумевающей ослабление активности коронавируса и снижения летальности от него в ближайшей перспективе. Такую гипотезу, по его словам, подтверждает статистика за прошедший год, демонстрирующая уменьшение смертоносности SARS-CoV-2 даже несмотря на отсутствие соответствующих профильных лекарств против COVID-19. Также эксперт отметил и сравнительно небольшой рост патогенности вируса, выразив попутно надежду на снижение и этого фактора в будущем. Вместе с тем, появившуюся информацию о повышенной смертоносности нового “британского” штамм коронавируса он оценил неоднозначно. “Что касается этого вируса (британского штамма), говорить о повышении летальности я бы не стал. Хотя некоторое повышение есть. Что касается процента летальности, он незначительно изменился”, – резюмировал Анатолий Альштейн.

Стоит отметить, что ранее британские исследователи проинформировали мировую общественность о вероятном увеличении смертельных исходов у больных, зараженных “британским штаммом” коронавируса. В частности, специалисты спрогнозировали повышение летальности в данном случае ориентировочно на 30%. Впрочем, свои предположения западные эксперты обосновали недавней динамикой развития пандемии в Португалии, а также результатами своего исследования, основанного на аналитическом моделировании процесса.

Источник: echo.msk.ru