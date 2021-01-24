Ученые рассказали о болезни, повышающей риски заражения COVID-19

24.01.2021, 18:32, Разное

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Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили существование болезни, которая увеличивает риски заражения коронавирусом. Они заявляют, что поражение пищевода повышает вероятность инфицирования.

Ученые второй год трудятся над изучением COVID-19. Они разрабатывают вакцины, ищут лекарства, формируют меры предосторожности и борьбы с вирусом, который может мутировать, приспосабливаться и выживать. Общеизвестно, что человеческий организм способен формировать антитела, но также может и пропускать инфекцию.

Специалисты узнали, что заболевание пищевода способно увеличивать вероятность заражения коронавирусом. Болезнь часто сосредоточена в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Ранее полагали, что вирусом нельзя заразиться после употребления какого-либо продукта и рекомендовали людям пить и есть, чтобы желудочная кислота нейтрализовала коронавирусную инфекцию.

Но в результате нового исследования было обнаружено, что повреждения в пищеводе считаются своеобразными окошками для проникновения вируса в организм человека. Специалисты напоминают, что нужно внимательно слушать собственный организм и вовремя реагировать на неясные симптомы.

Источник: про-общество.рф