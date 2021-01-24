Ученые: Функция плаценты помогает диагностировать диабет и сердечные заболевания

24.01.2021, 18:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Плацента играет решающую роль во время беременности. Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что функция плаценты помогает узнать о будущих заболеваниях ребенка, таких как диабет и сердечные заболевания.

Плацента является главным органом, связывающим мать и будущего ребенка. Как ни странно, это орган, который развивается внутри матки во время беременности. Он обеспечивает растущий плод кислородом и питательными веществами и удаляет продукты жизнедеятельности из крови ребенка. Недавнее исследование показало, что плацента регулирует, сколько кислорода и питательных веществ необходимо доставить младенцам во время сложных беременностей, и обучается адаптироваться, когда будущие матери плохо питаются или страдают низким содержанием кислорода.

Согласно результатам исследования ученых из США, опубликованным в издании Diabetes, существует прямая связь между функцией плаценты у беременных женщин и будущими нарушениями обмена веществ у детей и взрослых. Это может привести к более раннему вмешательству и диагностике заболевания.

Роль плаценты в будущем здоровье ребенка

Профессор медицинского кампуса Университета Колорадо Томас Янссон рассказал, что многие заболевания у взрослых, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет, обусловлены, хоть и частично, проблемами во время развития плода. Половина всех случаев диабета второго типа вызвана «воздействием внутриутробной среды у беременных женщин с ожирением и / или гестационным диабетом».

Предварительные исследования также показали, что гипертония во время беременности может приводить к снижению притока крови к плаценте и, как следствие, нарушению нормального потока питательных веществ и кислорода к ребенку. Это может стать причиной таких проблем, как низкий вес при рождении, преждевременные роды и медленный рост.

Необходима здоровая внутриматочная среда

Для исследования команда проанализировала данные 1410 здоровых беременных женщин в период с 2010 по 2014 год. Детям сейчас 6-10 лет. Исследователи пришли к выводу, что здоровая внутриутробная среда во многом определяется плацентой. В конце концов, этот орган питает плод и защищает его от иммунной системы матери. Определенные изменения, такие как воспаление и передача сигналов инсулина в плаценте, могут подготовить почву для более позднего заболевания.

Как выяснилось, белок плацентарного рецептора IGF-1 связан с триглицеридами сыворотки крови у детей. Это может привести к ожирению или диабету как у детей, так и у взрослых. Другие белки плаценты были связаны с увеличенной жировой тканью на руках и бедрах детей.

Что влияет на здоровье плаценты?

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на здоровье плаценты во время беременности, в том числе: “возрастная” беременность, высокое кровяное давление, разрыв амниотического мешка (заполненная жидкостью мембрана, окружающая плод), многоплодная беременность, нарушение свертываемости крови, проблемы с плацентой во время предыдущей беременности, употребление психоактивных веществ, алкоголя; травма живота, повышающая риск отделения плаценты от матки.

Плацента – богатейший источник стволовых клеток, способных превращаться в любые другие разновидности тканей. Исследователи отмечают, что эти клетки могут использоваться для лечения различных заболеваний. Новое открытие приобретает практическую значимость в развитии технологий, которые могут помочь в дальнейшем предотвращать возникновение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний до того, как патогены начнут разрушать жизненно-важные органы.

Источник: www.thehealthsite.com