ОМОН разогнал митинг в поддержку сотрудников ОМОН

24.01.2021, 18:11, Разное

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В воскресенье, 24 января, в Москве, сотрудниками ОМОН был разогнан несанкционированный митинг в поддержку сотрудников ОМОН.

Демонстранты вышли на Пушкинскую площадь Москвы с целью выразить свою поддержку сотрудникам правоохранительных органов за разгон митингов 23 января. Участники акции держали в руках плакаты с надписями: “Спасибо, ОМОН!”, “Россия с вами!”, “Навальнята должны сидеть!” и т.д.

Через 15 минут после начала акции к площади подъехали машины полиции, автобусы с бойцами ОМОН и автозаки. Сначала сотрудники правоохранительных органов с помощью мегафонов заявляли о незаконности митинга и призывали протестующих разойтись. В какой-то момент, один из митингующих подошёл к колонне сотрудников ОМОН и попытался им что-то объяснить. Практически сразу же двое ОМОНовцев скрутили его и увели в автозак, а остальные бросились в толпу и начали разгон.

По сообщениям правоохранительных органов, во время акции было задержано 37 человек. Всего, согласно данным МВД, в акции участвовали около 150 человек.

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