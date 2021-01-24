Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

24.01.2021, 18:28, Новости дня

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Американский телесценарист Уолтер Бернстайн, внесенный в 1950-е годы в «черный список» Голливуда, куда попадали заподозренные в симпатиях к коммунизму деятели культуры, скончался в возрасте 101 года.

Как отметили родственники сценариста, он умер от пневмонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Бернстайн, который после включения в черный список был лишен возможности заниматься профессиональной деятельностью под собственным именем, годами писал под псевдонимами. Он вернулся в Голливуд в 1959 году.

На сценарии Уолтера Бернстайна основан, среди прочих, фильм «Подставное лицо» (The Front, 1976), действие которого происходит в США как раз в эпоху «чёрного списка». За основанный на личном опыте сценарий кинокартины Бернстайн в 1977 году был номинирован на премию «Оскар».