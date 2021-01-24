SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников

24.01.2021, 18:28, Новости дня

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Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 со 143 спутниками. Число аппаратов является рекордным, трансляция велась на сайте компании.

Прежний рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал Индии – 104 аппарата за один запуск, передает РИА «Новости».

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10.00 по времени Восточного побережья США (18.00 мск), передает ТАСС.

Как сообщили в SpaceX, на борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. В их числе микроспутники. Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.

Напомним, 19 декабря 2020 года американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно- космической разведки США.

Кроме того, 13 декабря ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту ретрансляционный спутник SXM-7 для американской радиокомпании SiriusXM.