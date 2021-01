Facebook заблокировал страницу главы “Роскосмоса”. Накануне он заявлял, что “американцы окончательно охамели”

24.01.2021, 17:54, Новости дня

Компания Facebook 23 января на 24 часа заблокировала страницу генерального директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Это произошло после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом Рогозин заявил “РИА Новости”.

По его словам, доступ к странице ограничили на сутки, потому что “пост нарушает нормы сообщества”. Он отметил, что публикацию скрыли.

Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России, в частности об российском оппозиционере Алексее Навальном и массовых акциях протеста, которые прошли в его поддержку 23 января.

“Российские мирные демонстранты стремились к свободным и справедливым выборам и соблюдению основных прав человека”, – заявил он.

Рогозин в ответ на заявление Макфола призвал США не вмешиваться во внутренние дела РФ. Он заявил, что Макфол в своем Twitter приветствует “Свободную Навальнию”.

“Раньше англосаксы нас хотели превратить в “банановую республику”, обзывали “бензоколонкой”, теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу: вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберемся”, – говорится в сообщении.

23 января на сайте посольства США в России опубликовали заявление официального представителя Госдепа США Нэда Прайса с призывом освободить всех россиян, задержанных на акциях протеста в поддержку Навального. МИД РФ расценил заявление как “вмешательство во внутренние дела России”.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. “Медуза” пишет, что это самое массовое задержание на акциях протеста за всю историю России.

Новые акции протеста анонсировали в следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: “Зачем вы его схватили?” Полицейский ответил: “С проезжей части!” – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

