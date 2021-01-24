 

В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина

24.01.2021, 17:54, Новости дня
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В России жители Геленджика в Краснодарском крае призвали снести дворец президента РФ Владимира Путина. Соответствующую петицию зарегистрировали на платформе гражданских инициатив Change.org.

При строительстве дворца уничтожили часть уникального леса. Путин “не мог не знать, что территория, где построен дворец, находится в центре охраняемой зоны – от Шесхареса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии”, говорится в сообщении.

“Это запретная территория для построек, не связанных с развитием общественной санаторно-курортной сферы. Мыс Идокопас находится ровно в центре этой зоны”, – отметили авторы петиции.

Жители Геленджика, в частности, требуют:

снести незаконную постройку;
заплатить штраф в казну города;
восстановить вырубленный массив реликтовой пицундской сосны и уникальный рельеф мыса;
убрать бетонный забор с колючей проволокой;
вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж.

19 января ФБК опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

К вечеру 24 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало больше 80,1 млн просмотров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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