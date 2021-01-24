Татьяна Брухунова отказалась показать поклонникам свою гардеробную

24.01.2021, 17:43, Разное

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Татьяна Брухунова неравнодушна как к брендовым вещам, так и к простым лукам. Она часто демонстрирует свои новые наряды в Instagram, а вот показать собственную гардеробную поклонникам наотрез отказалась.

Под одним из последних постов подписчица поинтересовалась, какая у супруги Евгения Петросяна глубина полок в шкафу и как устроена комната, где она хранит вещи. Татьяна Брухунова заявила, что особенного в ее гардеробной ничего нет, однако делать фотографии она не намерена. Жену юмориста раздражает тот факт, что все ее публикации становятся предметом обсуждения в СМИ. Поэтому она не планирует демонстрировать свое личное пространство. Некоторые фолловеры расстроились такому признанию знаменитости, но нашлись и те, кто ее полностью поддержал. По словам комментатора, «у народа такой менталитет, что люди не могут пережить, что кто-то живет лучше».

30-летнюю Татьяну Брухунову часто критикуют за ее стиль одежды. Одни восхищаются вкусом супруги Евгения Петросяна, а другие – просят ее сменить гардероб и стилиста. Несмотря на бурные обсуждения, помощница юмориста часто хвастается в социальных сетях своими обновками и стильными аксессуарами.