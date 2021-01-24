Эксперты рассказали, как не поцарапать экран смартфона

24.01.2021, 17:43, Разное

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Эксперты дали несколько советом по поводу того, как не поцарапать экран смартфона. С каждым выпуском очередного поколения девайсов производители сообщают об улучшенных стеклах и защите от механических повреждений.

Изначально экраны мобильных телефонов имели пластиковое покрытие. Ситуация изменилась в 2007 году, когда на рынок вышел первый iPhone с емкостным дисплеем. Все смартфоны часто падают, иногда это происходит экраном вниз. Стекло, несмотря на прочность, разбивается. В последнее время производители выпускают модели с изогнутыми экранами, однако прочности стеклянному девайсу не добавляет сложная геометрия.

Царапины могут появиться уже через несколько дней после покупки устройства. Само же стекло является тверже, нежели, например, монета, но речь не идет об олеофобном покрытии. Напыление необходимо для того, чтобы пальцы пользователя легко скользили, а отпечатки без труда отмывались.

Олеофобный слой является «нежным», к тому же он начинает стираться со временем. На экране могут появляться характерные отметки, их юзеры зачастую принимают за царапины.

Экран легко поцарапать, если класть смартфон неправильно. В составе пыли имеются мелкие фракции песка, а они деформируют стекло. Этот элемент также всегда находится в сумках или же грязных карманах одежды. Смартфон легко царапают чехлы или ювелирные украшения, надетые на руки пользователя.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, нужно научиться класть смартфон на заднюю панель. Рекомендуется оставлять на экране защитную пленку или приобрести закаленное стекло.

Источник: ria.ru