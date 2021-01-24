Медики назвали предупреждающий симптом сердечного приступа

24.01.2021, 17:43, Разное

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Сердечный приступ может возникать внезапно либо постепенно развиваться, о чем могут свидетельствовать определенные изменения в организме. Медики назвали один из предупреждающих симптомов опасного состояния серую бледность кожи.

Под понятием “сердечный приступ” подразумевают симптомокомплекс, включающий боль в левой половине туловища, загрудинную боль в зоне сердца, затрудненное дыхание, высокое артериальное давление или учащенный пульс. Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердцу блокируется, обычно из-за накопления жира, холестерина, метаболических нарушений, алкоголя и других веществ.

Симптомы были проанализированы в исследовании, целью которого было определить уровень знаний о признаках и предвестниках сердечного приступа и инсульта у населения Сингапура по сравнению с мировым сообществом. По словам исследователей, холодная и липкая кожа, серая бледность являются визуальными признаками сердечного приступа. Кожные покровы могут приобретать землистый оттенок, а губы – синеть.

Другие предупреждающие признаки сердечного приступа

К симптомам-предвестникам сердечной атаки относятся: продолжительная давящая, сжимающая или жгучая боль в центре груди; болезненное ощущение, распространяющееся от груди к шее, рукам, плечам, челюсти; головокружение; одышка; тошнота или рвота; сонливость; озноб и повышенное потоотделение; учащенный или слабый пульс; частые головные боли; внезапная усталость; нарушение концентрации внимания; онемение конечностей.

Медики отмечают, что каждый отдельно взятый симптом не стоит считать специфическим для сердечного приступа, так как он может развиваться параллельно с другими серьезными и не очень заболеваниями, однако в совокупности они могут свидетельствовать о приближающемся приступе.

Как предотвратить сердечный приступ

Изменение образа жизни – самый эффективный способ профилактики сердечного приступа. Одной из наиболее важных мер предосторожности является изменение рациона питания в пользу здоровой, сбалансированной, полезной для сердца и сосудов еды. Следует ограничить или совсем отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов. Если продолжить питаться фаст-фудами и другими вредными продуктами, то это приведет к увеличению количества жировых бляшек в артериях, объяснили в Национальной службе здравоохранения.

Специалисты советуют избегать продуктов, изобилующих насыщенными жирами, так как они значительно увеличивают уровень “плохого” холестерина в крови. К таким относятся жареные продукты, колбасы, жирное мясо, пироги, кондитерские изделия. Рекомендуется отдавать предпочтение средиземноморской диете и есть больше овощей, фруктов, рыбы, бобовых и злаков. Исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск повторного сердечного приступа.

Источник: www.express.co.uk