Париж выступил за «действенные» санкции против РФ из-за Навального

24.01.2021, 17:40, Новости дня

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с арестом блогера Алексея Навального.

Министр напомнил, что 25 января состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», – сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.