Суд избрал меру пресечения для замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге

24.01.2021, 17:40, Новости дня

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Заместитель директора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ) Олег Коноплев заключен под домашний арест до 28 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На заседании Ленинского районного суда было решено поместить Коноплева под домашний арест, отмечается, что он признает свою вину, отказывается от дачи показаний, а также просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Напомним, Коноплева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По сообщению СК, мужчина был изобличен и задержан. Используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего по версии следствия за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей.