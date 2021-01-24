Вспышка COVID произошла на предприятии компании Airbus в Германии

24.01.2021, 17:40, Новости дня

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Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников.

Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС.

Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.

20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.