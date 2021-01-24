Задержан пранкер, который организовал колонну бюджетников на митинге за освобождение Навального

24.01.2021, 17:31, Разное

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Полиция Улан-Удэ задержала мужчину, из-за которого более пятисот врачей и учителей Бурятии пришли на митинг за освобождение Навального. При этом около сорока из них попали в отделения полиции, а пятеро были избиты ОМОНом.

Задержанный Тувандоржо Гомбоев в четверг и пятницу обзванивал школы, больницы и другие организации. Он представлялся руководителем несуществующего идеологического отдела Правительства Бурятии и в ультимативной форме требовал отправить 20 процентов списочного состава с плакатами на митинг в центре города. Никто из тех, кому он звонил, не решился возразить «начальнику идеологического отдела».

«Мы, конечно, все возмущены. Как такое можно делать? У нас врачи и так с ног валятся из-за ковида, а мне пришлось людей единственного выходного лишить!» – возмущается главный врач Республиканской больницы Бурятии.

«Этого подлеца надо примерно наказать! У меня тридцать учителей в голоде, в холоде стояли с этими мерзкими плакатами, сегодня уже двое позвонили, что простудились и идут на больничный! А ещё многих задержали за плакаты», – говорит директор Улан-Удэнской школы №2.

«А я сразу засомневался, что надо идти на этот митинг, он же за Америку, там Навальный главный фигурант, а он мне так строго: «Такова сейчас политика, надо понимать!» – сокрушается начальник ДОСААФ Бурятии.

Министерство просвещения Бурятии вышло с инициативой освободить от наказания учителей, задержанных на митинге, поскольку они были обмануты пранкером. Однако полиция пока не отреагировала на это обращение.

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