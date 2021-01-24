Пресс-секретарь Царя Земли заявил, что не в курсе о войне за пределами Ба Синг Се

24.01.2021, 17:11, Разное

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Во время очередной конференции с пресс-секретарем и советником Царя Земли Дминг Фесковым журналисты “ ”Внутристенная правда” спросили о странной буровой установке надвигающейся к внешней стене города и слухах о войне за пределами Ба Синг Се среди беженцев. По мнению журналистов, установка может принадлежать Стране Огня и являться военной техникой.

“Царский двор не следит за каждой буровой установкой за пределами города. Я вот впервые слышу о какой либо войне за пределами великих стен. Вам поменьше нужно слушать всяких засланных аватаров, а если бы там действительно было что-то опасное, нам бы уже про это доложили Дай Ли”, — ответил пресс-секретарь Дминг Фесков.

Журналисты также начали расспрашивать Фескова о расследовании Чайного дворца Царя Земли на побережье озера Лаогай, после чего, Дай Ли пришлось вывести журналистов из конференц-зала.

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