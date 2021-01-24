BBC обозначила города Крыма российскими. В украинском МИД уже ответили
24.01.2021, 17:04,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
“Русская служба BBC” в материале о протестах в России 23 января обозначила несколько крымских городом как российские.
Служба опубликовала инфографику, на которой отметила города, где прошли митинги. В описании этой инфографики украинские города Севастополь и Симферополь журналисты отнесли к российским.
Вместе с тем инфографику сопровождала отметка о том, что Россия аннексировала полуостров в 2014 году.
На ситуацию уже отреагировал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter. Он призвал журналистов не продвигать ложные русские нарративы.
“Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение”, – написал он.
[email protected], don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет