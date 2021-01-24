 

BBC обозначила города Крыма российскими. В украинском МИД уже ответили

24.01.2021, 17:04, Новости дня
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“Русская служба BBC” в материале о протестах в России 23 января обозначила несколько крымских городом как российские.

Служба опубликовала инфографику, на которой отметила города, где прошли митинги. В описании этой инфографики украинские города Севастополь и Симферополь журналисты отнесли к российским.

Вместе с тем инфографику сопровождала отметка о том, что Россия аннексировала полуостров в 2014 году.

На ситуацию уже отреагировал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter. Он призвал журналистов не продвигать ложные русские нарративы.

“Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение”, – написал он.

[email protected], don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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