Умер родной брат бизнесмена Ахметова

24.01.2021, 17:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На 60-м году ушел из жизни старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова Игорь. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба “Шахтер”.

В клубе отметили, что Игорь Ахметов помогал строить современный “Шахтер” и участвовал в управлении клубом. О причинах смерти не сообщается.

Игорь Ахметов когда-то работал шахтером, но после перенесенного туберкулеза бросил работу, сообщает “1+1”. После этого его деятельность была связана с бизнесом младшего брата Рината. Игорь Ахметов был основателем и бенефициаром компаний “Торговый центр “Белый лебедь”, “Укринком”, “Деметра Компани”, “Артвайнери”, “Артвин”.

—