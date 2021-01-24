“Время идет на дни” – Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз

24.01.2021, 17:04, Новости дня

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Украинский музыкант и экс-солист 5’nizza Сергей Бабкин в своем Instagram сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается раз на миллион.

– Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей… Время идет на дни!, – написал он.

По его словам, ни в Украине, ни в странах СНГ нужного оборудования для его лечения нет, музыкант решил лечиться в австрийской клинике.

– Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени, – добавил он.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.