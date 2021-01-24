Ученные нашли связь между раком и мутациями коронавируса

24.01.2021, 16:54, Разное

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Британские исследователи установили взаимосвязь между раком и мутациями коронавируса. По их словам, люди, страдающие онкологией, дольше болеют COVID-19, нежели остальные пациенты.

Рак обеспечивает коронавирусу благоприятную среду, поэтому он задерживается в организме и мутирует. Только после этого уже в новой форме инфекция передается другому человеку.

Например, в последнее время много говорят о «британском» штамме коронавируса. Впервые о нем стало известно месяц назад. Ученые считают, что этот вид инфекции является наиболее опасным, к тому же болезнь распространяется быстрее, нежели иные штаммы. Чаще всего COVID-19 в новой форме поражает детей.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для РФ пока этот штамм не представляет опасности. Ученые пока не определили, откуда возник данный вид коронавируса. Изучение этого вопроса продолжается несколькими группами исследователей.

Источник: www.mk.ru