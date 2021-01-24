Названы звезды российской сцены, чьи близкие сошли с ума

24.01.2021, 16:54, Разное

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Расстройства психики и умственных способностей могут диагностироваться не только у обычных людей, но и у селебрити. Журналисты назвали звезд российской сцены, у которых кто-то из близких сошел с ума.

Любовь Ирины Пороховщиковой

Проблемы с нервами были отмечены у супруги популярного актера Александра Пороховщикова Ирины. Народный артист Российской Федерации скончался в апреле 2012 года, из-за осложнений гангрены на фоне сахарного диабета. Образовавшийся тромб спровоцировал воспаление легких, что привело к ишемическому инсульту.

Это очень негативно повлияло на Ирину Пороховщикову. После смерти супруга ее труп нашли в семейном столичном особняке в Староконюшенном переулке. Многие посчитали смерть жены известного актера следствием психического заболевания.

Драма жизни комика Фрунзика Мкртчяна

Не выдержало испытаний и здоровье звезды советского кино Фрунзика Мкртчяна. Несмотря на то, что на экране он чаще всего исполнял комедийные роли, его жизнь была не такой уж и радужной. Так, его вторая супруга и партнерша по картине «Кавказская пленница» Донара Пилосян была вынуждена отправиться с ребенком на лечение во Францию. У нее и сына Вазгена врачи диагностировали шизофрению, которая все более развивалась. Последние 25 лет своей жизни она провела в специализированной клинике в Армении, в 2003 году в 31-летнем возрасте скончался и сын артиста.

Трагически сложилась и судьба дочери Фрунзика Мкртчяна, которая погибла в 39 лет в результате осложнений онкологии после автомобильной катастрофы в 1998 году. Сам народный артист СССР умер в результате обширного инфаркта, пережив сына на десять лет.

«Пляска святого Витта» Елены Джигарханян

Жена еще одного народного артиста СССР, Армена Джигарханяна, также страдала от психических расстройств. Актриса Алла Ванновская была старше супруга на 15 лет, свадьба состоялась еще в студенческие годы Армена Борисовича. Ревность Ванновской усиливалась ее эмоциональным состоянием, из-за чего паре пришлось расстаться. После этого экс-супруга стала все чаще употреблять алкоголь, что в итоге привело ее в психиатрическую больницу.

После смерти бывшей жены актер взял дочку к себе, однако ей, как оказалось, передались болезни матери. Елена Джигарханян страдала от хореи, ярко выраженных двигательных нарушений, неврологического заболевания, более известного как «пляска святого Витта». В 23 года, как пишет «Инфореактор», она отравилась угарным газом, уснув в заведенной автомашине.

Источник: inforeactor.ru